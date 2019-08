Júlia Pinheiro responde a crítica com vestido de “abertura vertiginosa”

NTV Ontem às 23:00 Facebook

A propósito de uma crítica sobre a forma de vestir, Júlia Pinheiro usou um vestido justo com uma “abertura vertiginosa”. A apresentadora, de 56 anos, conduziu o programa da SIC “As Tardes da Júlia” com um visual pouco comum, esta quinta-feira. Após ser acusada, nas redes sociais, de vestir-se como uma freira, Júlia Pinheiro trocou as habituais roupas largas por um vestido azul e branco com uma abertura acima do joelho. O visual foi revelado, primeiramente, no perfil do Instagram de Júlia Pinheiro juntamente com um desabafo. “Este vestido é uma resposta. Sensata, mas uma resposta. Descobri um comentário nas […]