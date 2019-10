Júlia Pinheiro sobre Rui Maria Pêgo: “Criei um verdadeiro cavalheiro”

NTV Hoje às 14:59, atualizado às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Júlia Pinheiro mostrou-se feliz por ter tido a companhia do filho Rui Maria Pêgo durante a gala dos Globos do Ouro, que aconteceu, este domingo, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A apresentadora do programa das tardes da SIC decidiu agradecer publicamente ao locutor por este ter estado ao seu lado naquela que é uma das festas mais mediáticas da televisão em Portugal. “A melhor companhia do mundo: o meu filho! Não me largou a noite toda. Criei um verdadeiro cavalheiro. Obrigada, meu amor!” pode ler-se na publicação que a comunicadora fez no perfil de Instagram. View this post on […]