Júlia Pinheiro utiliza vestido oferecido por Cristina Ferreira nos Emmys

NTV Hoje às 10:57, atualizado às 11:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Júlia Pinheiro utilizou um vestido verde oferecido por Cristina Ferreira na gala da semifinal dos Emmys Internacional. A apresentadora do programa das tardes da SIC tinha visto a colega de estação apresentar o formato “Prémio de Sonho” com um vestido verde. Sem qualquer problema, Júlia Pinheiro entrou em contacto com a equipa de Cristina Ferreira para comprar o traje. No entanto, a comunicadora da Malveira decidiu oferecer o vestido à mãe de Rui Maria Pêgo, que o usou na cerimónia dos Emmys Internacional. No perfil de Instagram, Cristina Ferreira não escondeu o orgulho. “”Honrada e feliz. Nunca pensei que este […]