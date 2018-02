Juliana Paes assaltada a caminho do Carnaval

Carlos Varela Ontem às 19:24 Facebook



A conhecida atriz brasileira Juliana Paes foi assaltada, esta segunda-feira, à mão armada, quando ia a caminho do Sambódromo para participar no Carnaval. Paes encarnou a personagem "Bibi Perigosa" na novela "A Força do Querer", que até há duas semanas estava a ser transmitida pela SIC.

Juliana Paes foi assaltada depois de dois indivíduos armados terem intercetado o veículo onde seguia a atriz e a sua equipa. O carro foi barrado e os assaltantes forçaram a entrada no veículo, mas, ao reconhecerem a artista, não lhe roubaram o telemóvel nem dinheiro, ao contrário do que aconteceu com os outros passageiros.

Mesmo assim, Juliana Paes seguiu para o Sambódromo, cumprindo o acordo que tinha como rainha de bateria da Grande Rio, onde assistiu ao desfile carnavalesco.

Também o cantor e compositor Moacyr Luz teve a mesma sorte, na altura em que seguia para o sambódromo, mas, neste caso, os assaltantes não tiveram qualquer complacência. Moacyr ficou sem a carteira, o telemóvel e até a fantasia com que ia participar no desfile.