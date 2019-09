Júlio Isidro submetido a cirurgia devido a aneurisma

NTV Hoje às 12:28, atualizado às 12:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Júlio Isidro foi submetido a uma cirurgia, no início do mês setembro, devido a um aneurisma na aorta de quase seis centímetros. Após ser-lhe detetado, há quatro anos, um aneurisma com quatro centímetros e meio, o apresentador foi operado devido ao crescimento do mesmo. No hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, foi-lhe instalado um aparelho no interior da aorta para criar uma circulação paralela e reverter a situação. A informação foi anunciada no Facebook de Júlio Isidro, numa publicação em que descreveu todo o processo, o diálogo com o médico durante consulta, a cirurgia e a recuperação. DIZER QUE SIM […]