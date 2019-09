Justin Bieber abre coração e lembra “consumo abusivo de drogas pesadas”

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:59 Facebook

Justin Bieber abriu o livro e recordou o comportamento abusivo de drogas que tinha aos 19 anos e a forma desrespeitosa como tratava as mulheres. Aos 13 anos, a vida do cantor deu uma volta enorme quando saltou para as luzes da ribalta da indústria da música. Na altura, os seus pais, Jeremy Bieber e Pattie Malette, eram jovens e estavam separados. “Não cresci num lar estável, os meus pais tinham 18 anos, separados, sem dinheiro, ainda jovens e rebeldes. À medida que o meu talento foi crescendo fui sendo cada vez mais conhecido. Isto aconteceu em dois anos”, começou […]