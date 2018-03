Justin Bieber envolvido em acidente de carro

Hoje às 19:10 Facebook

O cantor canadiano Justin Bieber envolveu-se num acidente de carro nesta sexta-feira à noite, em Los Angeles (EUA). Um Range Rover terá batido na traseira do seu carro, um jipe da Mercedes. Ambos os condutores saíram ilesos da colisão.

Na noite desta sexta-feira, por volta das 21 horas locais (uma hora da manhã em Portugal continental), Justin Bieber, que estaria sozinho, conduzia em Sunset Boulevard quando um carro colidiu com a traseira do seu veículo. Segundo o site TMZ, as autoridades afirmaram que o sistema OnStar de um dos veículos terá alertado os condutores para a colisão.

Nenhum dos condutores sofreu qualquer ferimento, mas os veículos ficaram com algumas amolgadelas: o carro de Bieber, um SUV Mercedez-Benz Classe G, ficou com a traseira ligeiramente amassada, mas o para-choques do Range Rover com danos mais profundos.

Após o embate, o cantor de 24 anos saiu do carro para trocar algumas informações com o condutor do outro automóvel, mas ambos terão resolvido a situação a bem e as autoridades, que foram chamadas ao local, não reportaram a situação.

Ainda não são conhecidas as circunstâncias do acidente.

Uma fã que passava pelo local do acidente registou os momentos após a colisão e publicou no Twitter.