Karl Lagerfeld deixa herança à fiel amiga: a gata Choupette

Ainda em vida, o diretor artístico da Chanel designou a sua gata Choupette como herdeira oficial. Com uma fortuna avaliada em cerca de 110 milhões de euros, Karl Lagerfeld garantiu ainda, numa entrevista, que o legado se estende a outras pessoas e "há suficientes para todos".

Uma vez que nunca teve filhos, o famoso designer alemão, que morreu na terça-feira, aos 85 anos, deixou a herança à felina, de raça Sagrado da Birmânia, por quem era confessamente apaixonado.

"Se alguma coisa me acontecer, terá a sua herança", tinha dito em abril passado, numa entrevista à revista francesa "Numero", acrescentando que outros seriam também abrangidos pelos bens deixados.

Embora seja uma situação insólita, uma transmissão do género pode ser considerada dentro da lei alemã, se a gata tiver sido nomeada "herdeira" através de uma associação ou fundação, esclarece o jornal francês "Le Figaro".

Choupette foi adotada por Lagerfeld depois de o manequim e cantor francês Baptiste Giabiconi a ter deixado em sua casa do designer por uns dias. É tratada como uma princesa, tem um chef pessoal, um guarda-costas, duas empregadas à disposição e uma conta de Instagram com 193 mil seguidores.

Homenagens ao "génio" da moda

Nas redes sociais, continuam as homenagens a Karl Lagerfeld, a maior parte de pessoas com quem o estilista trabalhou. É o caso da modelo portuguesa Maria Miguel, de 18 anos, que se estreou a desfilar para a Chanel no ano passado, repetindo a experiência em janeiro passado, este último já sem a presença do criador.

"Descanse em paz, Karl. Estou muito honrada por ter tido a oportunidade de trabalhar consigo e ver a arte incrível que criou. Vai ser uma lenda para sempre", escreveu a jovem bracarense nas redes sociais.

Já Sara Sampaio lamenta nunca ter tido "o privilégio de trabalhar" com Lagerfeld, sublinhando contudo que "permanece ainda como uma das maiores inspirações". "A moda morreu um pouco hoje, mas o seu legado permanecerá. Descanse em paz, génio Karl".

A decorrerem, as Semanas de Moda de Londres e Milão também têm prestado tributo a Karl Lagerfeld. Esta quinta-feira, será apresentada na iniciativa italiana a coleção Fendi, a última assinada pelo malogrado designer.