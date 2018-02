Durante momento de descontração, Kate atinge William com bola de neve

Hoje às 19:28, atualizado às 19:31 Facebook

No último de quatro dias de visita oficial à Noruega e à Suécia, os duques de Cambridge visitaram, esta sexta-feira, o resort Holmenkollen, onde brincaram com a neve e interagiram com vários "esquiadores júnior". Um dos momentos mais caricatos aconteceu quando Kate decidiu atingir o marido com uma bola de neve.

Sempre de sorriso nos lábios, Kate Middleton e o príncipe William, que esperam o terceiro filho, encontraram-se, esta sexta-feira, com o príncipe Haakon e da princesa Mette-Marit da Noruega, no resort Holmenkollen, que abriga o famoso Holmenkollen Ski Jump, em Oslo.

Esta pista de saltos tem capacidade para mais de setenta mil espetadores e serviu de palco a uma demonstração com esquiadores com menos de 18 anos.

Para a noite, o programa dos herdeiros da realeza britânica é um jantar no Palácio Real, com os Reis da Noruega, membros do governo, empresários e indústrias criativas do país.