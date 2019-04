Kate e William: rumores de traição nos oito anos de casados

JN Hoje às 20:36 Facebook

A imprensa britânica diz que príncipe desmente romance com amiga da mulher. Data foi esta segunda-feira assinalada nas redes sociais.

Guilherme de Gales, mais conhecido como Príncipe William e herdeiro do trono britânico, e Catarina Middleton, oriunda da classe média trabalhadora, casaram há oito anos, na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimónia foi vista em todo o mundo por 2,5 mil milhões de pessoas. No domingo, o Palácio de Kensington assinalou a data no Instagram. "Foi há oito anos - obrigada pelas mensagens no aniversário de casamento do duque e da duquesa de Cambridge", é a legenda de uma foto do príncipe William e de Kate Middleton, acabados de casar. A partilha tinha, ao fim da tarde de domingo, mais de 630 mil visualizações.

Há dias, surgiram notícias que apontavam para uma alegada traição de William. Transformaram-se os rumores nas redes sociais em acusações, circulando na imprensa britânica fotografias de um encontro entre um homem que parece ser o príncipe e Rose Hanbury, a marquesa de Cholmondeley, amiga de Kate, numa festa particular.

As fotos terão sido tiradas quando a duquesa estava grávida de Louis, terceiro filho do casal, que completou um ano na semana passada. Os rumores apontavam, ainda, que Rose foi posta de lado pela duquesa de Cambridge dos círculos mais próximos do casal.

A imprensa britânica, utilizando fontes próximas do príncipe, assegura que os boatos foram desmentidos e que o neto de Isabel II terá já dado ordens aos advogados para processar a revista norte-americana "In Touch", a primeira a escrever sobre um relacionamento amoroso entre o futuro rei e Rose. A marquesa de Cholmondeley e antiga modelo, de 35 anos, vive ao lado da casa de campo dos duques de Cambridge com o marido, David Rocksavage, de 60, e os filhos gémeos, Alexander e Oliver.

"Conflito" entre cunhadas

Outros rumores se seguiram, envolvendo Meghan Markle. De acordo com a revista "Life & Style", citada pelo site "Econotimes", a duquesa de Sussex terá culpado a cunhada pela alegada infidelidade de William, criando um conflito e deixando Kate em lágrimas.

Por estes dias, porém, é em Meghan Markle que os olhos do mundo estão colocados dado que, a qualquer momento, pode ser mãe pela primeira vez. O tempo de gestação já terminou, mas o facto de o príncipe Harry ter mantido a agenda leva a acreditar que o parto, que Meghan quer que seja natural, não esteja para breve.