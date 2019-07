Kate Middleton acusada de realizar procedimento estético

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:39 Facebook

Um especialista em procedimentos estéticos acusou Kate Middleton de colocar botox para preencher as rugas de expressão no rosto. O cirurgião plástico Munir Somji, de uma conhecida clínica de estética em Londres, afirmou que a duquesa de Cambridge, de 37 anos, terá sentido necessidade de dar alguns retoques no rosto para parecer mais jovem. No entanto, a informação foi desmentida por um porta-voz do Palácio de Kensington. No Instagram, Munir Somji mostrou uma fotomontagem de Kate com o antes e o depois de, supostamente, colocar botox. “A nossa Kate também adora o ‘Baby Botox’. A magia do ‘Baby Botox’ é […]