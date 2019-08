Kate Middleton e William criticados por mensagem de aniversário a Meghan Makle

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:26 Facebook

Meghan Markle completou 38 anos, no domingo, e para assinalar a data William e Kate Middleton deixaram uma mensagem de aniversário. Que está a gerar controvérsia. Na conta oficial do Instagram dos duques de Cambridge foi partilhada uma fotografia na qual o casal surge ao lado dos duques de Sussex e do príncipe Carlos, na qual desejaram um feliz aniversário a Meghan Markle. No entanto, a mensagem enviada pelo casal não foi bem entendida nas redes sociais. Kate Middleton foi criticada e acusada de querer ser o centro das atenções, por não ter sido publicada uma fotografia da duquesa de […]