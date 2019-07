Kátia Aveiro anda com azia. E a “culpa” é a da gravidez

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A irmã de Cristiano Ronaldo, que está grávida de uma menina, não esconde as dificuldades que está a enfrentar com a gestação. Mas diz que, no final, tudo vale a pena. Katia Aveiro anda aziada e, desta vez, não é porque os seguidores a criticam no perfil de Facebook ou lhe pedem dinheiro. A “culpa” é da gravidez e tudo o que envolve o estado de graça. “Um chuto, um pulo na bexiga, um aperto no estômago outro no esófago, uma azia horrível que parece que tudo aqui dentro queima, produção de progesterona que deve dar para um batalhão de […]