Katia Aveiro de volta a Lisboa com família

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Katia Aveiro deixou o Brasil e está de regresso à capital portuguesa para o nascimento do terceiro filho, Valentina. A irmã de Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia no perfil de Instagram no elevador ao lado do filho mais novo, Dinis, dos sobrinhos e do companheiro. “Não é a fotografia mais bonita, mas é o maior amor do mundo”, escreveu na legenda. View this post on Instagram Não é a fotografia mais bonita ,mas é o maior amor do mundo ❤️❤️ #meusamoresdavidatoda ❤️Deusnocomando🙏 A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) on Jul 12, 2019 at 5:45am PDT Além de Dinis, Katia […]