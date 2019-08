Katia Aveiro já é mãe de Valentina 

Sara Oliveira Hoje às 11:03, atualizado às 11:58 Facebook

Como era esperado, o terceiro filho de Katia Aveiro, a irmã de Cristiano Ronaldo, nasceu na terça-feira à noite. É uma menina, chama-se Valentina e a recém-mamã já a mostrou ao mundo.

Com dois rapazes já crescidos, Katia Aveiro é mãe agora também de uma menina, fruto da relação com o empresário Alexandre Bertolucci Júnior, e não esconde que está "completamente apaixonada".

"E quando a gente pensa que tem o coração cheio, esgotado de tanto amor, vem um pingo de gente de quase 3,5 kg, 51 cm, de parto normal e, graças a Deus, cheia de saúde, fazer ver que ainda tenho tanta coisa para viver e aprender!!!", partilhou a irmã de Cristiano Ronaldo no Instagram.

Valentina nasceu num hospital privado de Lisboa, terça-feira, 27 de agosto, às 20.30 horas, e o atual companheiro da cantora e empresária assistiu ao parto. A bebé junta-se a Rodrigo, de 19 anos, e Dinis, de nove, que são fruto do anterior casamento de Katia com com José Pereira.