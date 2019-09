Katia Aveiro junta os três filhos em retrato de família

NTV Hoje às 10:45, atualizado às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Três semanas após o nascimento da bebé Valentina, Katia Aveiro posou pela primeira vez com os três filhos na mesma fotografia. A irmã de Cristiano Ronaldo juntou Valentina, de três semanas, Dinis, de nove anos, e Rodrigo, de 19, durante a primeira sessão fotográfica da filha mais nova. O registo foi partilhado por Katia Aveiro no perfil de Instagram. “A minha vida está toda nesta foto”, escreveu. View this post on Instagram A Minha vida está toda nesta foto!!! ❤️❤️❤️… #mãedelesostrês #meusfilhosminhavida #abençoada #Deusnocomando🙏 A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) on Sep 17, 2019 at 3:34pm PDT Valentina é […]