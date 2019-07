Katia Aveiro responde aos rumores de gravidez de Georgina Rodríguez

NTV Hoje às 21:45, atualizado às 21:54 Facebook

A suspeita de que a namorada de Cristiano Ronaldo poderá estar grávida adensou-se esta segunda-feira, na entrega do prémio “Lenda” ao internacional português. Katia Aveiro ironiza com a situação. A possível gravidez de Georgina Rodríguez está a centrar as atenções da Imprensa, depois de a namorada de Cristiano Ronaldo ter aparecido na entrega do prémio “Lenda”, em Madrid, com uma “barriguinha”. Perante o silêncio da espanhola, que já é mãe de Alana Martina, fruto da relação com o internacional português, foi outro membro da família Aveiro a comentar os rumores… ainda que indiretamente. “Barriguinha tenho eu”, escreveu Katia Aveiro no […]