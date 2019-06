Hoje às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Katia Aveiro revelou, este sábado, o nome da bebé de que está à espera.

A irmã de Cristiano Ronaldo revelou, este sábado, que a menina que espera, fruto do relacionamento com Alexandre Bertoluci Júnior, vai chamar-se Valentina. Foi através de um direto no Instagram que a empresária deu a nóticia.

Katia Aveiro já é mãe de Dinis, de nove anos, e de Rodrigo, de 18, fruto do seu anterior casamento com José Pereira