Katy Perry acusada de assédio sexual por manequim

Katy Perry está a ser acusada por alegadamente ter exposto o pénis do modelo Josh Kloss numa festa na Califórnia, no Estados Unidos. O caso remonta a 2014. Os dois conheceram-se durante as gravações do videoclipe do tema “Teeanage Dream”, lançado em 2010. Na altura, Katy Perry e Josh Kloss terão trocado um beijo e a artista terá convidado o manequim para ir a um clube de strip, sendo que este terá recusado a oferta. Contudo, quatro anos depois, cantora e o modelo voltaram a cruzar-se numa festa na casa de uns amigos, na Califórnia. Desta vez, segundo Josh Kloss […]