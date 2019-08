Katy Perry revela qual é o seu tipo de homem

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:38 Facebook

Katy Perry revelou, esta sexta-feira, qual é o tipo de homem que mais a atrai. A cantora descreveu ainda as características que mais preza no sexo oposto. A intérprete esteve à conversa sobre o que mais a atrai nos homens, durante uma entrevista numa estação de rádio britânica. Sem qualquer receio, Katy Perry afirmou que o seu tipo são os homens ingleses. “Claro que tenho um tipo. Gosto do cavalheiros ingleses. Acho que são os ingleses por serem um bocado sarcásticos e terem um sentido de humor negro. Gosto que soem eloquentes”, descreveu. “Existe mais história no Reino Unido do […]