Kelly Bailey mostra-se em momento romântico com Lourenço Ortigão

Kelly Bailey encantou os seguidores, esta segunda-feira, com um momento romântico ao lado do namorado, Lourenço Ortigão, durante um passeio de barco. O casal de atores está atualmente de férias. Por isso, sempre que podem aproveitam para namorar. Desta vez, a atriz, de 21 anos, partilhou uma fotografia no Instagram, em que se mostra a beijar o rosto do namorado, de 30. “A ti”, escreveu a Kelly Bailey na descrição, referindo-se a Lourenço Ortigão. View this post on Instagram A ti A post shared by kelly Bailey (@kellybaileyy) on Aug 12, 2019 at 1:15pm PDT Os fãs não tardaram a […]