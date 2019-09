Kelly Bailey surge com Carolina Carvalho no ginásio

NTV Hoje às 11:50, atualizado às 12:06 Facebook

Kelly Bailey e Carolina Carvalho apareceram juntas, nas redes sociais, durante mais um treino no ginásio que frequentam. As jovens atrizes de estações televisivas “rivais” mostraram-se cúmplices e divertidas, esta quinta-feira, num vídeo partilhado no perfil da rede social Instagram da namorada do David Carreira. Kelly Bailey encontra-se, atualmente, a interpretar Glória na novela da TVI “A Prisioneira” enquanto Carolina Carvalho integrou o elenco de “Vidas Opostas” com a personagem Mariana. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Carolina Carvalho terá que engordar para novo projeto