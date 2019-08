Kelly Baron declara-se ao companheiro Pedro Guedes

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:51 Facebook

Kelly Baron declarou-se ao seu companheiro, Pedro Guedes. A mensagem da influenciadora digital deixou os seguidores enternecidos. O relacionamento amoroso entre a aficionada por fitness e o manequim está cada vez melhor ao fim de seis anos. O clima é tal que o casal faz questão de o partilhar na rede social Instagram. “Sou tão grata por cada momento que passo com você”, escreveu Kelly Baron, num tom apaixonado, na legenda de uma foto em que aparece ao colo do seu mais-que-tudo numa praia algarvia. View this post on Instagram Sou tão grata por cada momento que passo com você […]