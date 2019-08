Kelly Clarkson revela problema de saúde que a internou no hospital

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:21 Facebook

Kelly Clarkson revelou ter tido um quisto nos ovários há cerca de três meses. Na altura, a cantora revelou que teve imenso medo por ter sido um episódio que se sucedeu ao tratamento de uma apendicite. A intérprete, conhecida por ter vencido a edição norte-americana de 2002 do programa “Ídolos”, contou, em entrevista à revista “People”, que tudo aconteceu quando estava a gravar mais um episódio de “The Voice”. “O Blake [Shelton] estava a falar comigo e, de repente, não ouvia nada do que ele estava a dizer. Fiquei do género: ‘Algo está errado'”, começou por recordar Kelly Clarkson, que […]