Kevin Hart processado em quase 55 milhões de euros devido a vídeo sexual

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Kevin Hart está a ser processado por uma mulher envolvida num alegado escândalo, em 2017, devido a um vídeo sexual. Montia Sabbag está a pedir 60 milhões de dólares, cerca de 54 milhões de euros, em indemnizações por suposta inflexão intencional de sofrimento emocional, negligência e invasão de privacidade, de acordo com os documentos judiciais obtidos pela imprensa internacional. A situação remonta a 2017. O ator partilhou um vídeo no Instagram alegando que estava a ser chantageado devido a um vídeo sexual, no qual surgia com Montia Sabbag num quarto de hotel, em Las Vegas. Após a detenção de Jonathan […]