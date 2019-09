Kim Kardashian ajuda a libertar mulher da prisão e contrata-a como modelo

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 15:00 Facebook

Após conseguir libertar Alice, que estava detida por associação a tráfico de drogas, Kim Kardashian tornou-a numa das modelos da campanha da “Skims”. A ex-presidiária de 64 anos entre na campanha da nova marca da “socialite”. A novidade foi revelada no vídeo de apresentação em que a mulher aparece com o modelo “Sculpting Bodysuit”, que fará parte da coleção. “Ela foi à guerra por mim, para lutar pela minha liberdade. É por isso que eu a chamo de meu anjo de guerra, porque nada foi obstáculo entre ela e a minha liberdade”, conta Alice num vídeo. View this post on […]