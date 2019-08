Kim Kardashian entre as celebridades com mais seguidores falsos no Instagram

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:32 Facebook

O nome de Kim Kardashian está entre as celebridades da industria do entretenimento com mais seguidores falsos no Instagram. Uma pesquisa realizada pela escola The Institute of Contemporary Music Performance analisou várias contas no Instagram de forma a realizar uma lista de personalidades com o maior número de seguidores falsos. O resultado revelou que os três primeiros lugares da lista vão para Ariana Grande, com 102 milhões de seguidores falsos, seguida pelos 93 milhões de Taylor Switft e 87 milhões de seguidores falsos da Kim Kardashian. Nomes como Katy Perry, Ellen DeGeneres, Justin Bieber, Selena Gomez, Deepika Padukone, Jennifer Lopes […]