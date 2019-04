Kim Kardashian está a estudar para ser advogada

Hoje às 21:41 Facebook

A socialite Kim Kardashian afirma estar a estudar para ser advogada de justiça criminal e planeia fazer os exames em 2022.

A celebridade começou um curso de quatro anos num escritório de advocacia em San Francisco, EUA, no verão do ano passado, depois de ter participado na libertação de Alice Marie Johnson. A mulher de 63 anos estava numa prisão no Alabama sob acusação de drogas desde 1996 e Kardashian visitou Donald Trump na Casa Branca para discutir o caso. O presidente norte-americano concedeu clemência a Johnson.

Segundo o site "Above the Law", Kim está a estudar para ser advogada, mas não na faculdade de direito. Numa entrevista à "US Vogue", a socialite afirmou que teve de "pensar muito" antes de se aventurar numa carreira em direito.

"A Casa Branca chamou-me para aconselhar e ajudar a mudar o sistema de clemência e estive sentada na Sala Roosevelt com um juiz que sentenciou criminosos e muitas pessoas realmente poderosas e eu apenas sentada lá a pensar: 'Preciso de saber mais'. Eu dizia o que tinha a dizer sobre o lado humano e por que é tão injusto [o caso de Johnson]", afirmou Kim Kardashian.

O interesse de Kim pela lei poderá fazer com que a celebridade siga os passos do pai, Robert Kardashian, que era membro da equipa de defesa de OJ Simpson.