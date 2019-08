Kim Kardashian usa mala robótica de 30 mil euros

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:44 Facebook

Kim Kardashian possuí várias malas de luxo e extravagantes, porém destacou-se com o modelo robótico, de edição bastante limitada, da marca Dior. Apenas dez malas deste modelo foram fabricadas no mundo e uma delas foi usada pela empresária e socialite do “reality show” “Keeping Up With The Kardashians” (E!), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com um visual descontraído, de t-shirt larga e de ténis brancos, Kim Kardashian carregou uma mala de metal da coleção masculina pré-outono 2019 da Dior. View this post on Instagram @dior @mrkimjones 👌👍 A post shared by Hajime Sorayama (@hajimesorayamaofficial) on Dec 4, 2018 at […]