Kit Harington detesta ver a mulher aos beijos

Casal, que se conheceu na "Guerra dos tronos", veste a pele de Jon Snow e de Ygritte. Casaram durante as gravações.

Kit Harington, o Jon Snow da série "Guerra dos tronos", admitiu, numa entrevista ao "The Mirror", que não gosta de ver a mulher, Rose Leslie, (que fez a selvagem Ygritte na mesma série) a beijar atores em cena.

"Não aguentei vê-la a beijar o meu amigo Harry Treadaway [no filme "Honeymoon"]. Depois de cinco minutos a ver, tive que fechar os olhos", disse Harington. E acrescentou que o mau estar continuou: "Estava sentado entre a Rose e o Harry e foi horrível. Estava a vê-los a interpretar um casal em lua de mel e não foi agradável". O ator revelou, também, que não se sente à vontade quando tem de beijar atrizes.

"Emilia [Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen] e eu somos bons amigos há sete anos. Quando tivemos que nos beijar, foi muito estranho. Emilia, Rose e eu somos ótimos amigos. Eu sei que sou ator, mas sinto-me estranho quando vou jantar com as duas, sabendo que, naquele dia, Emilia e eu tivemos uma cena de beijo" contou.

O ator casou com Rose Leslie em junho do ano passado, depois de se apaixonarem durante as gravações. A cerimónia foi na Escócia, com mais de 200 convidados, incluindo todos os que fizeram a série. A filmagem da última temporada da "Guerra dos Tronos", que já chegou a Portugal, foi suspensa nesse dia.

O ator revelou, ainda, que uma das cenas mais difíceis desta oitava temporada foi quando subiu a uma espécie de touro mecânico (que representava um dragão) e, ao desequilibrar-se, se magoou no testículo direito, sem ter tido tempo para pedir para pararem.