Kylie Jenner: E tudo começou com um batom e um lápis

A revista "Forbes" diz que a mais jovem milionária Kylie Jenner tem uma fortuna avaliada em 900 milhões de euros. Tudo começou com um estojo de maquilhagem.

No início de 2016, Kylie Jenner fundou a Kylie Cosmetics e começou a vender um kit com um batom e lápis para os lábios. Investiu 250 mil euros. Atualmente, a empresária americana do clã Kardashian, com 21 anos, tem uma vasta gama de cosméticos ( linhas de sombras, delineadores, blush, entre outros) e já arrecadou cerca de 630 milhões de euros. Tudo através das redes sociais. O que falta para os cerca de 900 milhões que a tornaram, segundo a revista "Forbes", na mais jovem milionária do Mundo vem de publicidade e de programas de televisão.

Lamborghini que brilha

Quem é Kylie? Foi estrela de reality show, modelo, digital influencer e agora é empreendedora. É mãe de uma menina de um ano, Stormi Webster, fruto da sua relação com o rapper Travis Scott, de quem, diz-se, estará separada. Há dias, soube-se que Kylie ofereceu à filha um Lamborghini em miniatura, único e pintado à mão, para celebrar a nova digressão do pai, "AstroWorld". Foi Queen Andrea, a artista que pintou o carro, quem partilhou o resultado final, revelando que usou uma tinta especial que brilha no escuro.

Das 60 mulheres no ranking de empreendedoras mais ricas, Kylie é a mais jovem e ocupa a 27. a posição. Também a cantora Taylor Swift, com 28 anos, é a segunda mais nova, apesar de estar no fim da lista (fortuna de 320 milhões de euros). Kylie e Taylor são as únicas com menos de 30 anos da lista da "Forbes".

A empresária, em entrevista à revista, desvendou os segredos para que o negócio seja tão rentável: fabricação, embalagem e vendas são feitas em países com mão de obra barata e Kylie tem, só, sete trabalhadores a tempo inteiro e cinco em "part-time". As pastas das finanças e de relações públicas são da responsabilidade de Kris Jenner, a mãe, que ganha 10% por gerir os negócios das filhas.

Mas o que é importante para o negócio de Kylie são as redes sociais, que administra com partilhas constantes, inclusive dos seus produtos. "É uma plataforma incrível", garantiu à "Forbes". "Tenho acesso fácil aos meus seguidores e aos meus clientes".

Um exemplo da sua importância no Instagram: Kylie colocou uma foto da filha quando ela nasceu, em fevereiro de 2018, e foi a mais curtida da história daquela rede social com 17 milhões de "gostos". A foto de Cristiano Ronaldo e Georgina no dia em que nasceu a filha de ambos, Alana, obteve 11,3 milhões de "likes".

Clã com 458 milhões de fãs

No campo da família, as irmãs Kardashian-Jenner (Khole, Kim, Kendall, Kourtney e Kylie) têm mais de 458 milhões de seguidores só no Instagram, sendo a Internet o meio de projeção de carreiras e trabalhos.

Kim Kardashian também faz parte da "Forbes" (54. o lugar) com fortuna de cerca de 350 milhões de euros. Diane Hendricks, líder da ABC Supply, uma das maiores distribuidoras de materiais de construção civil na América, é a mais rica: tem uma fortuna de 4,9 mil milhões de euros. As cantoras Madonna, Celine Dion, Barbara Streisand e Beyoncé, bem como a apresentadora Oprah Winfrey, também estão no ranking das milionárias.

Outras fortunas

Taylor Swift

Cantora

320 milhões de euros

Madonna

Cantora

580 milhões de euros

Beyoncé

Cantora

355 milhões de euros

Oprah Winfrey

Apresentadora

3,1 mil milhões de euros