Kylie Jenner está internada num hospital com dores fortes, náuseas e tonturas

Hospitalizada há alguns dias e impossibilitada de viajar, Kylie Jenner irá faltar à festa de lançamento da nova linha de maquilhagem, em Paris. A socialite revelou em comunicado que não estará presente no desfile da Balmain para o lançamento da nova coleção de maquilhagem da Kylie Cosmetics porque se encontra internada num hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos, devido a dores fortes, náuseas e tonturas, de acordo com o site TMZ. “Como sabem, estava a preparar-me para ir à Semana da Moda de Paris para o desfile da Balmain para o lançamento da minha colaboração com o Olivier”, afirmou […]