Kylie Jenner garante que ser mãe não afeta a sua vida sexual

NTV Hoje às 13:20, atualizado às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Kylie Jenner revelou alguns detalhes sobre a sua vida sexual com o rapper Travis Scott, garantindo que o nascimento da sua filha, Stormi, não afetou em nada. A empresária norte-americana foi o centro de atenção da mais recente produção da revista “Playboy”. Em entrevista à publicação, a socialite de 22 anos conversou sobre a sua vida sexual. “Pensamos da mesma maneira e temos os mesmos objetivos e paixões na vida. […] Para além do facto de termos uma boa química, divertimo-nos imenso juntos. É o meu melhor amigo”, contou. View this post on Instagram When Houston meets LA .. 💛 […]