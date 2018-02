Kylie Jenner recebe "bomba" igual à de Ronaldo

Sara Oliveira Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Vivem os dois em casas separadas e até correu o rumor de que o namoro teria chegado ao fim, mas a verdade é que, este fim de semana, Kylie Jenner e Travis Scott apareceram juntos em público, pela primeira vez depois do nascimento da filha, Stormi Jenner Webster, a 1 de fevereiro.

Isto ao mesmo tempo que a irmã mais nova do clã de socialites Kardashian, de 20 anos, exibia no Instagram o seu novo bólide: um Ferrari avaliado em 1,4 milhões de dólares oferecido pelo namorado. O modelo, um LaFerrari, é dos mais exclusivos do Mundo - só há 500 e Cristiano Ronaldo também tem um.

No sábado, o casal foi visto a passear em Malibu, nos Estados Unidos, no luxuoso automóvel com o rapper ao volante. Confirma-se assim que o relacionamento continua firme, apesar do que se vai falando, inclusive sobre a paternidade da bebé. Isto porque o cantor Tyga quer que a ex-namorada faça um teste de ADN para ter a certeza de que a menina não é dele. Segundo a imprensa cor de rosa dos EUA, Tyga "contou aos amigos que mantinha relações com a Kykie há nove meses". De resto, a socialite e Travis assumiram em conjunto todas as responsabilidades, mas o casamento é algo que não está nos seus planos.