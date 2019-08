Lady Gaga acusada de plagiar música “Shallow”

NTV Hoje às 14:10, atualizado às 14:25 Facebook

Depois de ser o centro de várias polémicas devido ao filme “Assim Nasce Uma Estrela”, Lady Gaga foi acusada de plagiar a música “Shallow”. A cantora e atriz norte-americana está a ser acusada pelo compositor Steve Ronsen, por usar elementos da música “Almost”. O suposto lesado pediu uma indemnização de milhões de euros pelo alegado plágio, de acordo com a imprensa internacional. O músico afirmou que a progressão de notas da melodia “Shallow”, do filme que Lady Gaga protagonizou juntamente com Bradley Cooper “Assim Nasce Uma Estrela”, é baseada no tema que lançou em 2012. Contudo, o advogado Lady Gaga […]