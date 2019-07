Lady Gaga aparece aos beijos com novo amor. Não é Bradley Cooper

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:29 Facebook

Lady Gaga tem um novo amor porém, ao contrário das especulações que têm sido feitas, trata-se de Dan Horton e não Bradley Cooper. Os fãs queriam vê-los juntos desde que fizeram par romântico em “Assim Nasce uma Estrela”, mas os rumores mais recentes associam outras pessoas a cada um dos atores. Seis meses após terminar o noivado com Christian Carino, a cantora norte-americana foi fotografada aos beijos com Dan Horton, o seu engenheiro de som, durante um brunch num restaurante em Los Angeles, no passado fim de semana. De acordo com uma fonte da imprensa internacional, Lady Gaga está decidida […]