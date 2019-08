Lady Gaga é fã de natas portuguesas

Margarida Fonseca Hoje às 14:08 Facebook

Foi a portuguesa Fátima Marques, proprietária do "Natas Pastries", restaurante com ementa diversificada e cheia de iguarias lusas, em Los Angeles, que partilhou a novidade. A cantora e atriz Lady Gaga foi há dois dias ao estabelecimento comprar "meia dúzia" de pastéis, de que é fã dada que não é a primeira vez que o faz.

A seu lado, o novo namorado, o engenheiro de som Dan Horton, nome que veio arrumar de vez com os rumores de um romance que teria com o ator Bradley Cooper, ex-companheiro de Irina Shayk. Isto apesar da relação com Dan não ser ainda assumida, embora tenham sido fotografados aos beijos durante uma refeição num restaurante.

Fátima Marques abriu o primeiro "Natas Pastries" em 2005. Começou com uma pastelaria e loja de pastéis de nata. Cinco anos depois, passou a ser também um "restaurante com serviço completo", que serve "pequeno-almoço, almoço e jantar". E tem dois espaços, no Estado da Califórnia: um em Ventura Boulevard, em Sherman Oaks (onde esteve Lady Gaga) e outro em Thousand Oaks.

