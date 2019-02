Lady Gaga e Glenn Close: diamante de milhões e vestido de 19 quilos

Margarida Fonseca Hoje às 21:02 Facebook

Lady Gaga foi uma das protagonistas dos Oscars, no passado domingo no Dolby Theatre, não só por ser a vencedora na categoria de melhor música original com "Shallow" de "Assim nasce uma estrela", mas sobretudo pelo acessório que usou.

A cantora, que vestiu de preto com a marca Alexander McQueen, utilizou um diamante amarelo da Tiffany, avaliado em 26,5 milhões de euros. A joia, descoberta na África do Sul em 1877, foi utilizada, pela última vez, por Audrey Hepburn, em 1961, no filme "A Boneca de Luxo". A marca de joias já se pronunciou sobre o assunto e afirmou que foi a primeira vez que o diamante foi utilizado numa passadeira vermelha.

Glenn Close, nomeada na categoria de Melhor atriz, pelo filme "A Mulher", também deu que falar pela escolha da sua indumentária. A atriz, de 71 anos, optou por uma criação de Carolina Herrera e que pesava 19 quilos, levando a que necessitasse de ajuda sempre que se quisesse movimentar. O vestido de Glenn Close, composto por quatro milhões de fios, necessitou de 40 pessoas para ser fabricado.