Lady Gaga surpreende ao usar saltos de 18 centímetros

Lady Gaga foi fotografada, em Nova Iorque, enquanto usava uns saltos altos de 18 centímetros conjugados com umas jardineiras pretas e uma blusa dourada. Apesar de, atualmente, não ter um estilo tão extravagante como no inicio da carreira, a cantora continua a dar nas vistas ao apostar em peças excêntricas. Desta vez Lady Gaga, com 1,55 centímetros, apareceu a sair do hotel em que esteve hospedada, em Nova Iorque, com uns vertiginosos salto altos de 18 centímetros. View this post on Instagram @ladygaga ieri a New York. Non è bellissima? 💕 #ladygaga #gaga #littlemonster #newyork #littlemonsters #enigma A post shared […]