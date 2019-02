Lady Gaga termina noivado

Hoje às 12:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Juntos desde fevereiro de 2017, Lady Gaga e Christian Carino colocaram um ponto final ao seu noivado. A informação foi avançada pelo representante da cantora à Associated Press. Ainda não há detalhes sobre o que pode ter levado inesperado fim da relação.

A última aparição do casal tinha sido na cerimónia dos Globos de Ouro, no inicio do ano, sendo que o primeiro sinal de que algo não estaria bem foi dado na cerimónia dos Grammys, a 10 de fevereiro, quando a artista apareceu sem o anel de noivado.

Recorde-se que em 2016 Lady Gaga pôs fim à relação, que manteve por cinco anos, com Taylor Kinney.

A artista está nomeada para os Oscars, na categoria de Melhor atriz principal e Melhor canção original, pela sua participação no filme "Assim nasce uma estrela".