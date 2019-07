Laura Figueiredo e família passeiam de barco no Portinho da Arrábida

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Laura Figueiredo começou a semana da melhor maneira. Rodeada de família, num barco, a apanhar banhos de sol e a mergulhar no mar do Portinho da Arrábida, em Setúbal. A apresentadora, o marido, Mickael Carreira, e a filha, Beatriz, foram até à praia para relaxar e aproveitar as temperaturas quentes que se fazem sentir na zona. Entre apanhar banhos de sol e brincar em família houve tempo para passear de barco. A experiência foi tão agradável que Laura Figueiredo partilhou um dos momentos no perfil de Instagram. “Se é um sonho que ninguém me acorde!” pode ler-se na legenda. https://www.instagram.com/p/Bz77a-sFKvY/ […]