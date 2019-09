Laura Figueiredo recorda período em que esteve grávida

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:43 Facebook

Laura Figueiredo recordou, esta segunda-feira, o período em que estava grávida de 39 semanas para assinalar o Dia da Grávida nas redes sociais. Sem qualquer pudor, a namorada de Mickael Carreira utilizou o perfil da rede social Instagram para partilhar com os seguidores uma foto a preto e branco de quando estava grávida. “Feliz dia da grávida!” pode ler-se na legenda de uma imagem em que a comunicadora surge em topless, apenas com umas cuecas vestidas. View this post on Instagram Feliz dia da grávida!!! 🤰🏼💞 #blessed #pregnant #39weekspregnant A post shared by Laura Figueiredo (@laurafigueiredooficial) on Sep 9, 2019 […]