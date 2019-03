Atriz Laura Galvão revela que viveu relação tóxica e que tentou suicídio

Hoje às 19:26 Facebook

A atriz e modelo Laura Galvão, conhecida pela sua participação em "Morangos com açúcar", contou, esta quinta-feira, no programa "Você na TV", da TVI, que viveu, durante dois anos, uma "relação tóxica", na qual onde era controlada e aprisionada, tendo tentado suicidar-se duas vezes.

Segundo relatou, foi aos 13 anos que decidiu sair de casa e viver com alguém (Laura refere-se sempre "à pessoa", nunca a identificando) por quem estava apaixonada. A relação acabou por tornar-se "tóxica", com Laura a ser impedida de ter contactos com outras pessoas. Só podia falar com a mãe por telefone e, mesmo assim, sob vigilância, situação que se mantinha na escola.

A "pessoa" obrigava a atriz a ficar num cativeiro e a fazer todo o tipo de trabalhos em casa. Hoje, com 30 anos, é mãe de uma filha de dois anos com Diogo André, com quem vive.

Perante Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, Laura disse que tentou fugir uma vez, ficando "diminuída, aprisionada e isolada" por essa "pessoa" até aos seus 15 anos.

Durante os dois anos dessa "relação tóxica", a atriz confessou que tentou suicidar-se duas vezes, o que hoje considera que "eram chamadas de atenção". Foi com a ajuda da mãe e de uma tia que Laura fugiu. Precisou de ajuda clínica, embora garanta que foi o amor da mãe e o teatro que a ajudaram a levantar-se de novo.

Considera que "a pessoa" que lhe fez mal "sofreu imenso na vida e há sempre uma razão para as pessoas serem como são". E diz: "Eu vou continuar a amar esta pessoa. Eu sei que essa pessoa me ama, muito. Mas ama de uma maneira muito estranha".