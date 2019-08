Leandro sobre os primeiros dias de vida do segundo filho

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Leandro falou, esta sexta-feira, sobre impacto que o segundo filho, Diego, teve na sua vida e como têm estado a correr as coisas depois do parto, que ocorreu na noite desta quarta-feira. O cantor está a viver dias de grande felicidade após ter recebido o seu segundo rebento. É que desde que Diego nasceu tem sido o típico bebé “meio chorão”. Porém, com o passar do tempo tem acalmado. “Estou muito contente porque foi um dia em cheio. Ele nasceu no dia em que a minha mãe fazia 56 anos”, afirmou o intérprete, por via telefónica, ao programa “Alô Portugal” […]