Legumes, frutas e saladas. Já espreitou para dentro do frigorífico de Isabel Silva?

A apresentadora da TVI, defensora da “comida do bem”, resolveu mostrar o que tem no frigorífico. Espreitámos e só descobrimos comida saudável. Ela apregoa a alimentação saudável… e também cumpre. Isabel Silva, a “Belinha” da TVI e uma desportista de eleição, mostrou esta quinta-feira o seu frigorífico aos milhares de seguidores. Nós também espreitámos e não ficámos surpreendidos com o que vimos, ou seja, aquilo que a comunicadora chama de “comida do bem”: legumes, frutas e saladas. View this post on Instagram Acordo. Abro o frigorífico e chego à conclusão, uma vez mais, que este é o sítio mais precioso […]