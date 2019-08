Leonardo DiCaprio irá doar mais de quatro milhões de euros para combater incêndios na Amazónia

NTV Ontem às 22:00 Facebook

O ator Leonardo DiCaprio anunciou que vai doar mais de quatro milhões de euros para ajudar a combater os incêndios na Amazónia, através da associação ambiental Earth Alliance. A associação recém-criada por Leonardo DiCaprio, em conjunto com a viúva de Steve Jobs, Lauren Jobs, e do milionário Brian Sheth, compromete-se a investir cinco milhões de dólares em recursos para a proteção da Amazónia. O anuncio foi realizado nas redes sociais do ator. “100% das doações vão para os parceiros que estão a trabalhar no terreno para proteger a Amazónia”, revelou na publicação. “A Earth Alliance compromete-se a ajudar a proteger […]