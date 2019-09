Leonor Poeiras dá dicas de aniversário a todos os pais

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:59 Facebook

Leonor Poeiras mostrou aos fãs como correu o 12.º aniversário do filho, António, e revelou o segredo para os pais que quiserem organizar festas de jardins. As celebrações do rebento da apresentadora da TVI aconteceram este sábado e, como se pode ver pelas redes sociais, correram às mil maravilhas graças a um item essencial: um microfone. Surpreendida com o sucesso da festa, a comunicadora desabafou no perfil de Instagram: “O sucesso desta festa: um microfone ligado ao mesmo tempo que dava música… dá para fazer karaoke, para mandar recados ao aniversariante, fazer concursos de mergulhos!” View this post on Instagram […]