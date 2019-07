Leonor Poeiras desfruta de férias nos Açores

NTV Hoje às 11:41, atualizado às 12:08 Facebook

Leonor Poeiras encontra-se nos Açores a aproveitar alguns dias de descanso e partilhou, nas redes sociais, alguns momentos. A apresentadora da TVI viajou rumo às paisagens verdes e azuis da Ilha Terceira, nos Açores, mas tem mantidos os seguidores atualizados. “Devia ser obrigatório vir aos Açores pelo menos uma vez na vida”, escreveu Leonor Poeiras numa das fotografias publicadas no Instagram. View this post on Instagram Devia ser obrigatório vir aos Açores pelo menos uma vez na vida… ❤️ A post shared by Leonor Poeiras (@leopoeiras) on Jul 6, 2019 at 4:49pm PDT TEXTO: Mariana Capante