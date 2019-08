Leonor Poeiras despede-se de dias de descanso no Brasil

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:54 Facebook

Leonor Poeiras despediu-se do Brasil, na sexta-feira, onde aproveitou ao máximo as semanas de férias. Há quase duas semanas em território brasileiro, a profissional da TVI fez as malas para atravessar o atlântico e regressar a Portugal. Durante a viagem a apresentadora conheceu a Ilha Grande Angra dos Reis, o Vidigal e a gastronomia local de Santa Teresa. Entre apanhar banhos de sol, passear e conhecer o Museu de Arte Contemporânea Niterói, Leonor Poeiras partilhou vários momentos da aventura na conta de Instagram, inclusive, uma fotografia na qual anuncia a despedida. “A minha cara quando tenho de fazer as malas […]