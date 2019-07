Leonor Poeiras visita um dos locais favoritos da sua mãe

NTV Hoje às 15:55, atualizado às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Leonor Poeiras está de férias em Itália, onde aproveitou para visitar um local especial. A apresentadora conheceu um dos sítios favoritos da sua mãe, Maria, que morreu em 2014. Continuam as férias da comunicadora da TVI. Depois da Ilha Terceira, Leonor Poeiras está a passear por Itália. Naquele país, a profissional do quarto canal aproveitou para cumprir um objetivo de vida: visita o Lago di Garda. “Sempre quis conhecer o Lago di Garda, um dos sítios preferidos da minha mãe linda, de quem morro de saudades”, escreveu Leonor Poeiras, este sábado, no perfil da rede social Instagram. View this post […]